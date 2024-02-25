اللحمة بـ 280 والفراخ بـ 120 جنيه..تعرف على أسعار اللحوم والسلع داخل منافذ الزراعة

كتب-عمرو صالح:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح السلع الغذائية واللحوم بمنافذها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية بأسعار مخفضة أمام المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء المعيشية عنهم.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور الآتية أسعار السلع الغذائية واللحوم بمنافذ وزارة الزراعة بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة والتي جاءت على النحو الآتي:

- زيت زيتون طور سيناء 180 جنيه للتر

-زيت زيتون خوارزمي 250 جنيه لـ 2 لتر

- 5 كيلوا طحنية 125 جنيه

- علبة طحنية 750 جرام 100 جنيه

- علبة حلاوة طحنية 400 جرام 50 جنيه

- 1/2لتر زيت حار 65 جنيه

- علبة تونة مفتتة ½ كيلو 30 جنيه

- علبة بلح 650 جرام بسعر 55 جنيه

- علبة سمن جاموسى 1 كيلو 145 جنيه

- سمن بقري 1 كيلو 125 جنيه

- زبدة جاموس 1 كيلو 175 جنيه

- زبدة بقري 1 كيلو 170 جنيه

- جبنة قريش ½ كيلو 40 جنيه

- جبن قديمة ½ كيلو 40 جنيه

- جبنة عزة 1 كيلو بسعر 125 جنيه

- جبنية قمح 350 جرام بسعر 20 جنيه

- زجاجة خل تفاح بسعر 20 جنيه

- زجاجة ماء زهي بسعر 15 جنيه

- زجاجة ماء ورد بسعر 15 جنيه

- علبة بلح 3 كيلو بسعر 225 جنيه

بخصوص اسعار اللحوم داخل المنفذ فجاءت على النحو الآتي:

-كيلو لحم فراخ مجمده 120 جنيه

- كيلو ورك رومي 175 جنيه

- كيلو بط العابد 120 جنيه

- كيلو أرانب بلدي 195 جنيه

- لحم قطع 900 جرام 280 جنيه

- لحم عروق وموزة 900 جرام 350 جنيه

- لحم شاورما 450 جرام 280 جنيه

- لحم مفروم 360 جرام 65 جنيه

-كبدة إسكندراني 360 جرام 65 جنيه

اقرأ أيضا:

مدبولي: إنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة



بداية جديدة.. مدبولي: خطوات قليلة تفصلنا عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي



