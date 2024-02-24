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نقطة تحول وإنعاش للاقتصاد.. لميس الحديدي تعليقًا على مشروع رأس الحكمة

11:43 م السبت 24 فبراير 2024

لميس الحديدي

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كتبت- داليا الظنيني:
عبرت الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاؤلها بالبداية الاقتصادية القوية، مع إعلان صفقة استثمارية في مشروع تطوير رأس الحكمة، والتي تعد الأضخم في تاريخ البلاد، مما يُنبئ بتعافي سريع للاقتصاد المصري من خلال استثمارات غير مسبوقة.

ووصفت خلال حديثها في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، مساء السبت، الصفقة بأنها نقطة تحول وإنعاش للاقتصاد، ودعت إلى إصلاحات جذرية تزيل البيروقراطية، تضمن بيئة أعمال أكثر جاذبية، وتضع المستثمر المصري والأجنبي على قدم المساواة.

وأكدت أن هذه الصفقة تمثل الاستثمار الأكبر والأسرع في تاريخ مصر، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية تعتبرها غير مسبوقة وحلًا لأزمة العملة الأجنبية والفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي.

لميس الحديدي رأس الحكمة الاقتصاد المصري

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