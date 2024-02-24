رأس الحكمة وانهيار الدولار.. مسئول يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

كتب- محمد عمارة:

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السلع ستبدأ في الانخفاض بعد أسبوعين؛ نتيجة الانخفاضات المتالية لسعر الدولار في السوق الموازية بعد توقيع صفقة رأس الحكمة.

وأضاف "عز"، لمصراوي، أن انخفاض سعر السلع خلال الأيام المقبلة سيكون بنسب متفاوتة حسب المكون الدولاري لكل سلعة.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الزيوت على سبيل المثال 90% منها مكون دولاري وستنخفض بشكل يعكس انخفاض قيمة الدولار، وكذلك ستنخفض الأعلاف بما يتوافق مع المكون الدولاري لها.

وأكد "عز"، أن السلع ستنخفض بعد أسبوعين رغم أنه من الطبيعي انخفاضها بعد مرور 3 أشهر من الآن وهي مدة الدورة الاستيرادية؛ وذلك نظرًا لوجود كم كبير من البضائع في الموانئ تنتظر الإفراج مع توفير السيولة الدولارية.

يُذكر أن الحكومة المصرية وقعت عقد تطوير مشروع "رأس الحكمة" بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة خلال شهرين.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد الشراكة خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها أن الصفقة تعد "أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر".

وبعد إعلان الصفقة شهدت أسعار الدولار انهيار في السوق الموازي، حيث سجل اليوم مستوى 49 جنيهًا بعد أن تحقيقه مستويات قياسية خلال الفترة الماضية ووصوله إلى أكثر من 70 جنيها، وبالتبعية شهد أسعار الذهب انخفاضات حادة أيضا.