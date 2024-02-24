إعلان

BBC

المجتمعات العمرانية: صفقة رأس الحكمة "مغرية جدًا ومش هنلاقي زيها"

10:22 م السبت 24 فبراير 2024

وليد عباس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن صفقة رأس الحكمة هي ثمرة جهود قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، منوهًا بأن ما تم إنجازه يعد تطورًا غير مسبوق ونأمل في تكراره مستقبلًا.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن مدينة العلمين الجديدة كانت بداية قوية للاستثمارات الكبرى وتطوير منطقة رأس الحكمة جزء من الخطة الاستثمارية للدولة في الساحل الشمالي.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن الصفقة "مغرية جدًا ومش هنلاقي زيها"، حيث أن التطوير الشامل لمنطقة رأس الحكمة بمبلغ يتراوح بين 450 و500 مليار دولار في جميع مراحل المشروع الثلاث، موضحًا أن كل مرحلة من مراحل تطوير مشروع رأس الحكمة تتطلب ضخ 150 مليار دولار وتستغرق مدة خمس سنوات، بإجمالي 15 سنة للمشروع كاملًا.

وأضاف أنه سيتم بناء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة من خلال شركة مساهمة، موضحًا التزام الهيئة بتشغيل المطار وليس فقط إنشائه، وأن المشروع سيخلق حوالي 8 ملايين فرصة عمل في مراحله الأولية.

وليد عباس المجتمعات العمرانية رأس الحكمة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في المعارك شمالي قطاع غزة
وزير التعليم يكشف مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023-2024
دولارات رأس الحكمة.. هل تمهد الطريق للمركزي لاستئناف مرونة سعر الصرف؟
بعد هبوط حاد.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء؟