المجتمعات العمرانية: صفقة رأس الحكمة "مغرية جدًا ومش هنلاقي زيها"



كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن صفقة رأس الحكمة هي ثمرة جهود قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، منوهًا بأن ما تم إنجازه يعد تطورًا غير مسبوق ونأمل في تكراره مستقبلًا.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن مدينة العلمين الجديدة كانت بداية قوية للاستثمارات الكبرى وتطوير منطقة رأس الحكمة جزء من الخطة الاستثمارية للدولة في الساحل الشمالي.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن الصفقة "مغرية جدًا ومش هنلاقي زيها"، حيث أن التطوير الشامل لمنطقة رأس الحكمة بمبلغ يتراوح بين 450 و500 مليار دولار في جميع مراحل المشروع الثلاث، موضحًا أن كل مرحلة من مراحل تطوير مشروع رأس الحكمة تتطلب ضخ 150 مليار دولار وتستغرق مدة خمس سنوات، بإجمالي 15 سنة للمشروع كاملًا.

وأضاف أنه سيتم بناء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة من خلال شركة مساهمة، موضحًا التزام الهيئة بتشغيل المطار وليس فقط إنشائه، وأن المشروع سيخلق حوالي 8 ملايين فرصة عمل في مراحله الأولية.