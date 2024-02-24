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BBC

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة جوية مسيطرة خلال ساعات

10:15 م السبت 24 فبراير 2024

نشاط الرياح

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان منذ قليل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الهيئة، أن هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

كما يسود غدًا الأحد طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونصحت الهيئة بتوخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.

الطقس الأرصاد نشاط الرياح

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