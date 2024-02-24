إعلان

BBC

محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

09:17 م السبت 24 فبراير 2024
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
  • عرض 25 صورة
    الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة عشاء اليوم السبت، بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من كبار علماء الدين، والأجهزة التنفيذية .

وفى السياق قالت دار الافتاء، إن إحياء ليلة النصف من شعبان جائز شرعًا، سواء كان ذلك فُرادى أو جماعات، سرًّا أو جهرًا، بل إن الاجتماع لها أولى وأرجى للقبول؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ» قَالَ: «فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا». أخرجه البخاري.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة ليلة نصف شعبان مسجد الحسين الأوقاف

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نجيب ساويرس: محمد صلاح وطني ومنظومة الكرة مش هتتصلح

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في المعارك شمالي قطاع غزة
وزير التعليم يكشف مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023-2024
دولارات رأس الحكمة.. هل تمهد الطريق للمركزي لاستئناف مرونة سعر الصرف؟
بعد هبوط حاد.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء؟