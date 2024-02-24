"فرصة للمراجعة".. تعليق مهم من نجيب ساويرس بشأن صفقة رأس الحكمة

كتبت- داليا الظنيني:

قال المهندس نجيب ساويرس، إن صفقة مشروع رأس الحكمة فريدة من نوعها، وصعب أن تتكرر مرة أخرى، وجاءت في توقيت مهم جدًا، وتساهم في ضبط سوق الصرف.

وأشار "ساويرس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، إلى أن صفقة رأس الحكمة بها جانب إنساني ومن أشقاء يحبونا، لافتا إلى أن الأمارات لديها فكر منظم وسنشهد تطوير مختلف لمنطقة الساحل الشمالي.

وتابع، :"كلنا هنستفيد من المشروع، ومفيش حاجة اسمها أخدوا أرضنا، هياخدوها فين هيرجعوا بيها على دبي؟"، معتبرًا أن الصفقة بمثابة فرصة لمراجعة المشروعات الجاري تنفيذها، حتى تخرج الدولة من أزمتها.

اقرأ أيضا :

رأس الحكمة.. الشعبة توضح أسباب الانخفاض الحاد في أسعار الذهب