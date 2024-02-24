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BBC

بسعة 400 خيمة.. مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس

07:52 م السبت 24 فبراير 2024

أهالي غزة

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كتب- محمد أبو بكر:
بدأت مصر في إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة ويسع لحوالي 4000 شخص ومزود بالكهرباء ودورات المياه.

وبحسب نبأ عاجل من قناة القاهرة الإخبارية، فإن إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس يأتي في إطار سعي مصر؛ للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين، وسيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت المصادر أن إقامة المعسكر ستعقبه إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح الفلسطينية، ومعسكر آخر شمال دير البلح، بالإضافة إلى تخصيص مركزي توزيع مساعدات برفح الفلسطينية.

حرب غزة خان يونس معسكر النازحين مخيمات اللاجئين

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