رأس الحكمة.. الشعبة توضح أسباب الانخفاض الحاد في أسعار الذهب



كتب- حسن مرسي:

أوضح وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أسباب الهبوط الحاد في أسعار الذهب، مشيرًا إلى انخفاضها بحوالي 30%.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، قال واصف، إن السبب في هذا الانخفاض يعود إلى تراجع إقبال العملاء على الشراء، ما أدى إلى تزايد المعروض من الذهب في ظل ضعف الطلب.

أوضح أن التجار لم يتعرضوا لخسائر نظرًا لأنهم يستطيعون بيع الذهب بسعر الشراء، مما يعني استمرارهم في التجارة حتى مع انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن الخامة هي رأس مالهم الأساسي.

كما ذكر واصف أن انخفاض أسعار الذهب يخدم مصلحة التجار الذين يبحثون عن بيع كميات أكبر والربح يقاس بالجرام وليس بالنسبة المئوية للسعر.

نوه إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة المبرمة مع الإمارات ساعدت في استقرار سوق الذهب، مضيفًا أن تقييم الذهب يتأثر عالميًا بسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وتطرق إلى أن السعر العالمي للذهب ثابت وأن الانخفاض في الأسعار داخل مصر يعود إلى العوامل المحلية مثل انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

وأكد أن سعر الذهب من عيار 21 قد تراجع إلى 2900 جنيه بعد أن كان قد وصل إلى 4100 جنيه، مع توقعات بانخفاض مستقبلي إلى 2700 جنيه.

أضاف واصف أن سعر جنيه الذهب كخامة يبلغ 2300 جنيه، يتم إضافة 600 جنيه كتكاليف صناعة، مشيرًا إلى أن الأسعار كانت قد بلغت مستويات أعلى في الفترة السابقة.