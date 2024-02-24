بعد صفقة رأس الحكمة.. ملياردير إماراتي يجدد رغبته في الاستثمار بمصر

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور، منشورًا عبر حسابه على منصة "X" بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.

وقال "الحبتور"، إن إعلان المبادرة الاستثمارية التاريخية بين ‫الإمارات‬ و‫مصر‬ شكل حافزًا كبيرًا لدى عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار في أرض الكنانة مصر.

‏وأكد رجل الأعمال الإماراتي، أن تشجيع رجال الأعمال للاستثمار يبدأ بوضع أسس منطقية وواقعية لأية عملية تهدف لإنجاحها وليس العكس.

وتابع: ‏وهنا أجدد رغبتي بالاستثمار في فندق ريغال هايتس Regal Heights Hotel الذي تمّ عرضه علينا في ‫منطقة العلمين‬ السياحية، حيث كنا دخلنا في مفاوضات لشرائه ولكن صدمنا بالأسعار الخيالية المطلوبة للبيع والتي تتخطى الواقع.

وأشار إلى أنه تم عرض الاستثمار في هذا الفندق وفقًا لمتوسط سعر الغرف الفندقية في العالم، وهو النظام المعتمد عالميًا في أهم المدن السياحية مثل نيويورك وباريس ولندن وبرلين ودبي، مضيفًا: وإن نجحنا في الدخول كمستثمرين في هذا الفندق، نكون بإذن الله كبوابة لدخول المستثمرين من كل أنحاء العالم".

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