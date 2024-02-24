"صناعة الشيوخ": مشروع رأس الحكمة ضربة البداية لانطلاقة الاقتصاد المصري

كتب- نشأت علي:

قال المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن صفقة مشروع رأس الحكمة بمثابة ضربة البداية لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطني كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية، وخاصة أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات.

وأشاد "المنزلاوي"، في بيان السبت، بإعلان تفاصيل هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية وغير المسبوقة في تاريخ مصر، موضحًا أن هذه الصفقة ستضمن تدفقات دولارية بما يساهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التي تعاني منها مصر بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التي أصابت السوق المصري.

ويتضمن المشروع استثمارًا أجنبيًا بقيمة 35 مليار دولار تحصل عليهم مصر خلال شهرين، الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار، كما تحصل مصر على 35%؜ من أرباح المشروع.

وشدد على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع في توفير الملايين من فرص العمل للمصريين وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وأعرب المهندس محمد المنزلاوي، عن ثقته في أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الذي سيتم بمقتضاه إقامة مدينة كبيرة تجذب لمصر زيادة جديدة في أعداد السائحين تصل إلى 8 ملايين شخص.

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