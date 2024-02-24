أدلة من القرآن والسنة.. "الإفتاء" توضح فضل ليلة النصف من شعبان

كتب- عمرو صالح:

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء ليلة النصف من شعبان والتي تنطلق بعد مغرب اليوم السبت 24 فبراير 2024 وحتى فجر الأحد 25 فبراير 2024.

وكشفت دار الإفتاء المصرية، فضل ليلة النصف من شعبان ودلالته، حيث أن الله سبحانه وتعالى اختص تلك الليلة ونهارها من هذا الشهر، وفضَّلهما على غيرهما من أيامه ولياليه، ورغَّبَ في إحيائها، واغتنام نفحها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات.

وبخصوص أدلة القرآن، على فضل ليلة النصف من شعبان، جاء في في تفسير قول الله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4]: أنها ليلة النصف من شعبان؛ يبرم فيها أمر السَّنَة، وتنسخ الأحياء من الأموات، ويكتب الحاجّ؛ فلا يُزَاد فيهم أحد، ولا ينقص منهم أحد.

وتابعت دار الإفتاء، أن السنة النبوية ذكرت أدلة واضحة عن فضل ليلة النصف من شعبان مستشهدة بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا؟ أَلَا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

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