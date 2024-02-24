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"عربية النواب" تناقش مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود مصر لتحقيق الاستقرار

01:56 م السبت 24 فبراير 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، الاثنين المقبل، مستجدات الأوضاع في اليمن، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.

وأكد أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، أن الاجتماع يتناول جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، فضلًا عن جهود دعم الاقتصاد اليمني وإعادة الإعمار الفترة المقبلة.

وأشار النائب، إلى مساهمات مصر في الجانب الإنساني من خلال تقديم الإغاثات للشعب اليمني على كل المستويات، مؤكدًا استمرار موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار بما يعود بالنفع على المنطقة بالكامل.

وأوضح "أباظة"، أن مصر حريصة على إتاحة الفرصة أمام اليمن للاستفادة من ثرواته واستخدامها أفضل استخدام لإعادة بناء المؤسسات الشرعية، وعودة اليمن لسابق عهده.

وشدد على دعم مصر لاستقرار اليمن، ورفضها التام لأي تدخلات خارجية في الشأن اليمني، والاستمرار في دعم الحكومة الشرعية الرامية إلى تحقيق أمن وأمان واستقرار البلاد، وتحقيق السلام الشامل.

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مجلس النواب لجنة الشئون العربية اليمن

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