ليلة الغفران والعفو والرحمة.. كيف كان النبي يحيي ليلة النصف من شعبان؟.. "الإفتاء" تُجيب

كتب-عمرو صالح:

تحل ليلة النصف من شعبان 2024، اليوم السبت، ويحرص المسلمون فيها على الإكثار من الأدعية والأعمال الخيرية والصلوات والدعاء بما تحمله نفوسهم من أمنيات.

ويتساءل البعض ماذا كان يفعل النبي، صلى الله عليه وسلم، في ليلة النصف من شعبان؟ بهدف اتباعه واتخاذه كسُّنة نبوية عنه.

ويستعرض "مصراوي"، خلال التقرير التالي، الأفعال التي كان يقوم بها النبي، في ليلة النصف من شعبان، وَفقًا لما أعلنته دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الدار ورد أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة، أرشدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى فضلها العظيم وكيفية الاحتفال بها؛ من خلال الأعمال الصالحة، وجاء الاستغفار من أفضل الأعمال التي ينبغي أن القيام بها الفرد لإحياء ليلة النصف من شعبان؛ حيث إن الله تعالى يطلع فيها إلى عباده، ويغفر الله، عز وجل، فيها للمستغفرين، ويرحم الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وجوده لمَن يطلبون عفوه ورحمته.

وأوضحت الدار أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان جاء فيه أنه يكون بتلاوة القرآن والذكر والتذكير والزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المُنكَر، وما نحوه من العمل الصالح من الصدقات وإطعام الطعام؛ فهي ليلة لها مكانة عند الله تبارك وتعالى .

وتابعت دار الإفتاء: ورد عن أم المؤمنين عائشة، رضي الله تعالى عنها، قالت: "فَقَدْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فإذا هو بِالْبَقِيعِ، فقال: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، قُلت: يا رَسُولَ اللَّهِ إني ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فقال: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ من شَعْبَانَ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ من عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ"، وهذا فيه دلالة على العدد الكبير الذي ينعم بعفو الله، سبحانه وتعالى، في هذه الليلة، وقد خص شعر غنم كلب؛ لأنه لم يكن في العرب أكثر غنمًا منهم.

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