"معهد الفلك" يكشف تفاصيل أكبر انفجار توهج للشمس

كتب- مصراوي:

نشر معهد الفلك التابع لوزارة التعليم العالي، تقريرًا عن النشاط الشمسي بتاريخ 23 فبراير 2024.

وقال المعهد، في بيان السبت: في تطور جديد للنشاط المشاهد على سطح الشمس ظهر مرة أخرى، انفجار توهج من فئة X، هو الأكبر من بين ثلاثة توهجات خلال الـ24 ساعة الماضية قيمته X6.4 القوية من المنطقة النشطة AR3590.

وأضاف المعهد: انفجار التوهج بلغ ذروته عند حوالي الساعة 17:34 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 22 فبراير 2024م (1:34 بعد منصف ليل القاهرة يوم 23 فبراير 2024م)، وكان أكبر توهج رأيناه هذا العام حتى الآن.

وأضاف أنه وفي الساعة 21:56 بالتوقيت العالمي (23:56 بتوقيت القاهرة) يوم 22 فبراير بدأ الحدث بإثارة الضجيج على شاشات معدات الصور على متن المركبة الفضائية GOES-16، ولكن لم يتم تسجيل الذروة حتى الساعة 22:34 بالتوقيت العالمي في 22 فبراير.

وتابع: بعدها حدث انقطاع لاسلكي قوي من نوع R3، مما أثَّر على منطقة فوق جزيرة إيستر في جنوب المحيط الهادي، وقع الانفجار بعد وقت قصير من إطلاق المنطقة النشطة AR3590 لتوهج من فئة M4.8 في الساعة 21:04 بالتوقيت العالمي (23:04 يتوقيت القاهرة في 22 فبراير 2024م).