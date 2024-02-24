غرة رمضان.. البحوث الفلكية يعلن مواعيد صلاة عيد الفطر

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كتب- محمد نصار:

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، بيانًا بشأن هلال شهر رمضان 1445 هجريا ومواعيد صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أن هلال شهر رمضان لعام 1445 هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445 هـ الموافق 10/3/2024 م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (13 – 15 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (4 - 22 دقيقة).

وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1445هـ فلكيًا يوم الاثنين 11/3/2024 م.

كما أعلن معهد البحوث الفلكية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف المحافظات.

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