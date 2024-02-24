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ليلة النصف من شعبان.. محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس السيسي في احتفالية الأوقاف

11:25 ص السبت 24 فبراير 2024

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

يشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

يبدأ الاحتفال عقب صلاة العشاء اليوم السبت 24 فبراير 2024 الموافق 14 شعبان 1445 هجريًا بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

وتبدأ ليلة النصف من شعبان مع مغرب اليوم السبت وحتى فجر الأحد.

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اللواء خالد عبد العال ليلة النصف من شعبان محافظ القاهرة وزارة الأوقاف

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