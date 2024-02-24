102 مليون مستفيد في 100 دولة.. مسؤول يكشف تفاصيل مبادرات محمد بن راشد

دبي- محمد سمير فريد وأحمد جمعة:

كشف الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن أبرز مجهودات المبادرات الإنسانية المختلفة خلال الفترة الماضية.

وقال "العلماء" في جلسة حوارية مع عدد من الصحفيين بحضور "مصراوي"، إن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية تعد الأكبر من نوعها في مجال العمل الإنساني والمجتمعي بالمنطقة، إذ بلغ إجمالي حجم إنفاقها على جميع المبادرات والبرامج التنموية 1.4 مليار درهم خلال عام 2022.

وأوضح أن حجم الإنفاق الكبير للمؤسسة يعكس تأثيرها، حيث استفاد من تلك المبادرات والبرامج ما يصل إلى 102 مليون مستفيد، في 100 دولة حول العالم.

وبشكل أكثر تفصيلاً، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، إلى وجود 35 مؤسسة ومبادرة تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات تنضوي تحت مؤسسة محمد بن راشد العالمية، وتستهدف بالأساس 5 محاور عمل رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، الرعاية الصحية ومكافحة المرض، نشر التعليم والمعرفة، ابتكار المستقبل والريادة، تمكين المجتمعات.

ولفت إلى أنه في محور المساعدات الإنسانية والإغاثية، استفاد 30.2 مليون شخص بنحو 910 ملايين درهم، أما في مجال الرعاية الصحية ومكافحة المرض فهناك 9.4 مليون مستفيد بنحو 42.5 مليون درهم.

وإلى جانب ذلك، استفاد 55.1 مليون شخص من مبادرات نشر التعليم والمعرفة بتكلفة 213 مليون درهم، أما في مجال ابتكار المستقبل والريادة فهناك 4.6 مليون مستفيد بتكلفة 128 مليون درهم، وفي محور تمكين المجتمعات استفاد 2.3 مليون شخص بقيمة 95.1 مليون درهم.

ومن المنتظر أن يصدر تقرير أعمال المؤسسة عن العام المنقضي 2023 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب المدير التنفيذي.

وقال "العلماء" إنه على الرغم من حجم الأعمال الكبير لمبادرات مؤسسة محمد بن راشد، فإنها تضم 847 موظفاً إماراتيا، لكنها مع ذلك استقطبت عدداً قياسياً من المتطوعين يزيد عن 150 ألف متطوع حتى العام 2022.

وفي 4 أكتوبر 2015، أطلق الشيخ محمد بن راشد مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، كأكبر مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية في المنطقة، وتستهدف أكثر من 130 مليون إنسان خلال السنوات القادمة.