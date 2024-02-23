وكيل الإسكان يوضح أهمية الصفقة الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة

كتب- حسن مرسي:

شدد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية الصفقة الاستثمارية التي تمت بين مصر وتحالف إماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة، معتبرًا إياها ثمرة لمساعي الدولة المصرية المكثفة ودليلًا على الإيمان العميق بقوة الاقتصاد المصري ومستقبله.

خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أشار شكري إلى الفرص الاستثمارية المواتية التي تزخر بها مصر، واصفًا البلاد بأنها مركز الجذب للاستثمارات الأجنبية.

أوضح وكيل لجنة الإسكان أن هذه الاستثمارات الضخمة لا تتم إلا بعد عمليات تقييم مستفيضة تؤكد على العائد الاقتصادي والمالي المرتقب.

وألمح إلى النجاحات السابقة التي حققتها شركات إماراتية في الساحل الشمالي لمصر، معتبرًا ذلك مثالًا يُحتذى به رغم الفروق في الحجم.

وأكد شكري على أن مصر بصدد طي صفحة من الأزمات والتوجه نحو فترة جديدة من الازدهار، مبينًا أن هذا المشروع يمثل بداية لمشروعات كبرى بصفقات استثمارية ضخمة ستعود بالنفع الكبير على البلاد من حيث الإيرادات المالية وإتاحة فرص العمل.