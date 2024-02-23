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BBC

استمرار الغطاء السحابي.. الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة وشبورة مائية

09:25 م الجمعة 23 فبراير 2024
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    سحب وغيوم
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    سحب وغيوم
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    سحب وغيوم
  • عرض 6 صورة
    سحب وغيوم
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    سحب وغيوم
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    سحب وغيوم
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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الغطاء السحابي على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة في بيان لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يستمر تأثير الغطاء السحابي علي كافة الأنحاء من السواحل الشمالية مرورا بالقاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسيناء يصاحبه سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة تكون خفيفة الي متوسطة الشدة بنقاط كبيرة، ويرجع هذا لأن السحب المؤثرة متوسطة وعالية".

وأضافت الهيئة: تمتد هذه الأجواء حتى الساعات الأخيرة من يوم الغد.

وتابعت: "من المتوقع تكون الشبورة المائية على العديد من المناطق والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية".

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