بعد صفقة "رأس الحكمة".."الزراعة" تكشف موعد تراجع أسعار الأعلاف

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور أحمد عكازي مدير مركز الأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة، عن أهم المكتسبات التي ستعود على سوق الأعلاف وأغذية الحيوانات والطيور خاصة أنها تتصدر الفاتورة الاستيرادية للدولة وتتطلب العملة الدولارية.

وقال "عكازي"، لمصراوي، إن صفقة "رأس الحكمة" التي أبرمتها الحكومة اليوم مع الجانب الإماراتي ستعود بمكتسبات عديدة على سوق الأعلاف المستوردة في مصر كونها ستسهم في توفير العملة الصعبة مما يترتب عليه إشباع السوق باحتياجاته من الأعلاف.

وأشار مدير مركز الأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة، إلى أنه من المتوقع أن تشهد جميع أنواع الأعلاف إنخفاضًا في أسعارها بعد شهر من الآن أي مع موعد دورة استيراد الأعلاف الجديدة.

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