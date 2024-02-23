اتحاد الصناعات: عوائد العملة الصعبة من "رأس الحكمة" تضاهي الاحتياطيات المتوفرة في المركزي

كتب- حسن مرسي:

أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع رأس الحكمة يعتبر من المشاريع الضخمة التي من شأنها تحقيق تدفق مالي كبير وتوفير كمية معتبرة من العملات الأجنبية، مما يمكن أن يضاهي الاحتياطيات المتوفرة في البنك المركزي.

وأوضح أن توفر العملة سيؤدي إلى توفر السلع، وهذا بدوره سيخلق منافسة سوقية، ما ينفي إمكانية حدوث أي احتكار أو استغلال للظروف لمصلحة سلعة معينة.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، تطرق السويدي للأثر الإيجابي للفرص الاستثمارية مثل هذا المشروع، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تقليل العبء على المواطنين المصريين، بالإضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية وتحسين الأجور والمرتبات.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الحالية في مصر سيعزز من توظيف العمالة وتشغيل المصانع وشركات المقاولات في مختلف القطاعات.

وأكد السويدي أن هذه الصفقة تأتي في ظروف صعبة وتؤكد على أن مصر لا تزال وجهة مفضلة للاستثمار، مع إمكانية تقديم المزيد للمستثمرين.

وأضاف قائلاً: "مصر كانت دائمًا جاذبة للاستثمار، ولدينا مجالات استثمارية متنوعة تشمل الصناعة، الزراعة، السياحة، والتطوير العقاري، كل منها يمثل فرصًا استثمارية هائلة".

وتطرق إلى أن قطاع السياحة في مصر لم يشهد الاكتفاء بعد، مؤكدًا على وجود فرص واسعة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالاستثمار الصناعي، أوضح أنه ما زال هناك إمكانية لتوسيع حجم الاستثمارات الصناعية الحالية، مع ضرورة مواجهة بعض التحديات والإجراءات، وهو ما تم الإشارة إليه في الاجتماعات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.