25 فبراير آخر موعد.. ننشر القيم المطلوب سدادها نظير خدمات الحج السياحي

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أيمن عبداللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن القيم المطلوب سدادها على المسار الإلكتروني للحج السياحي 1445 ه بخلاف قيم السكن.

وأضاف "عبداللطيف"، لـ"مصراوي"، أن القيم المطلوب سدادها، كالآتي:

البند الأول: "قيم خدمات الطوافة المطلوب سدادها عن كل حاج:

الخمس نجوم: 4600 ريال سعودي.

الاقتصادي: 2850 ريال سعودي.

البري: 2780 ريال سعودي.

وتتضمن هذه القيم، ضريبة القيمة المضافة، ورسم قدره 655.5 ريال سعودي، خدماتع أرضية "مكة – المدينة".

البند الثاني:

قيمة باقي الرسوم المطلوب سدادها على المسار عن كل حاج "شحن رصيد أجور الخدمات الأرضية والفيزا والتأمين": 639.9 ريال سعودي.

وتتضمن هذه القيمة، مجموع الآتي:

- إصدار التأشيرة: 300 ريال سعودي.

- أجور الخدمات الإلكترونية: 59.8 ريال سعودي.

- سعر التأمين مع الضريبة: 21.85 ريال سعودي.

- أجور الخدمات الأرضية مع الضريبة: 258.25 ريال سعودي.

البند الثالث: قيم أجور المخيمات "قيمة متر الأرض" وفقًا للتصنيف المستحدث من وزارة الحج والعمرة، كالآتي:

- القيمة المطلوب سدادها عن كل حاج بمجر الكبش 1550.2 ريال سعودي.

- القيمة المطلوب سدادها عن كل حاج "طيران خمس نجوم واقتصادي": 1199.45 ريال سعودي.

- القيمة المطلوب سدادها عن كل حاج بري: 749.8 ريال سعودي.

البند الرابع: قيم شيك الإركاب المطلوب سدادها عن كل حاجة، كالآتي:

- قيمة مسار "جدة – مدينة" أو "مدينة – جدة": 982.1 ريال سعودي.

-قيمة مسار "جدة – جدة": 1132.8 ريال سعودي.

- مكة – المشاعر "ردين" – مكة "تستخدم للتحسين من ردين إلى رد واحد": 679.65 ريال سعودي.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن الغرفة طالبت بسداد القيم المستحقة، بحساب الغرفة بالبنك العقاري، عن طريق الإيداع أو التحويل؛ حتى يتسنى للغرفة سرعة تحويل تلك المبالغ إلى محفظة الشركة على المسار الإلكتروني؛ لتأكيد حجز مواقع الحجاج بمشعر منى "الأرض"، وحتى لا يتم توزيعها لبعثات أخرى.

يُذكر أن آخر موعد لإنهاء إجراءات معاينة السكن الذي سيقيم به حجاج السياحة وتوثيق العقود سيكون يوم 25 فبراير 2024.

وشددت غرفة شركات السياحة، أن هذا الموعد سيكون نهائيا.