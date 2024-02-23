رأس الحكمة.. "خطة النواب" تكشف موعد تراجع الدولار لأدنى مستوياته

كتب- عمرو صالح:

كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موعد انخفاض سعر الدولار بالأسواق بعد أن أقرت الحكومة مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات الشقيقة والذي من شأنه أن يدخل خزائن البنك المركزي 35 مليار دولار خلال الأيام المقبلة.

وأوضح "سالم"، لمصراوي إن مشروع رأس الحكمة الذي وقع اتفاقيات مع الجانب الإماراتي سيعمل على تعزيز وضع العملة المحلية أمام الدولار كونه يتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار لخزينة الدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار بعد إتمام الصفقة إلى أدنى مستوياته بنهاية الأسبوع المقبل.

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