على غرار "رأس الحكمة".. مدبولي: الدولة بصدد إطلاق مشروعات من العيار الثقيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم التركيز على مشروعات الصحة والتعليم وحياة كريمة في خطة العام المالي الجديد.

وأضاف "مدبولي"، خلال الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، الجمعة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تتمتع بسواحل كبيرة سواء على البحر الأحمر أو المتوسط، وترحب بأي استثمار أجنبي مباشر يكرر نفس نموذج مشروع تطوير رأس الحكمة لأنه يحقق استفادة مشتركة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مخطط التنمية العمرانية، حدد المدن والتجمعات، التي من شأنها تكرار مثل هذه الموضوعات.

وأكد رئيس الحكومة، وجود نوعية أخرى من المشروعات تحضرها الدولة المصرية؛ لطرحها طرحًا عالميًا وكلها من مستوى العيار الثقيل.