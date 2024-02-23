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مدبولي: حصة مصر من مشروع تطوير "رأس الحكمة" 35% من الأرباح

05:00 م الجمعة 23 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارات في مشروع رأس الحكمة بقيمة 150 مليار دولار.

وأضاف "مدبولي"، خلال الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، أن الجانب المالي لمشروع رأس الحكمة، يتمثل في دخول أجنبي مباشر لمصر بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بـ15 مليار دولار، والدفعة الثانية بإجمالي 20 مليار دولار، وسيكون لمصر 35 % من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء:"نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ونستهدف أن تكون مدينة رأس الحكمة عالمية على كل المستويات، وتستقطب ما لا يقل عن 8 مليون سائح إضافي باكتمالها.

وأكد رئيس الحكومة، أن قيمة الصفقة الاستثمارية وهي الـ35 مليار دولار والمزمع استلامهم خلال شهرين سيكون سببا في تجاوز الأزمة الاقتصادية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإمارات رأس الحكمة توقيع شراكة استثمارية كبرى

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