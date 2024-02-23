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BBC

مدبولي: مشروع رأس الحكمة يتضمن أحياء سكنية وفنادق عالمية لكل المستويات

04:52 م الجمعة 23 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مساحة مدينة رأس الحكمة الجديدة 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، مؤكدًا أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي عقب مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدراية الجديدة، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "شركة أبو ظبي التنموية القابضة تؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، وستكون شركة مساهمة مصرية، وستكون بمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع".

وتابع: "مشروع رأس الحكمة يتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وهي مركزي المال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية".

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رأس الحكمة توقيع شراكة استثمارية كبرى

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