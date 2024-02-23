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BBC

بداية جديدة.. مدبولي: خطوات قليلة تفصلنا عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

04:44 م الجمعة 23 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطوات قليلة تفصل مصر عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك ردا على أحد الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى.

وأكد رئيس الوزراء، أن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، سيتضمن الشق الأول، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة ارياح وسيكون للدولة المصرية نحو 35%؜ من أرباح المشروع.

وأشار مدبولي، إلى أن هذا المشروع، سيسهم في توظيف الكثير من العمالة المصرية، مؤكدًا أن تحقيق رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية يعكس اهتمامها بتحسين جودة حياة المواطن المصري.

الدكتور مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي الصفقة الاستثمارية الكبرى رأس الحكمة الساحل الشمالي الإمارات

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