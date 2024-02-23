"سنتجاوز الأزمة".. مدبولي: استثمارات رأس الحكمة بداية تصحيح مسار الاقتصاد المصري

كتب- محمد فتحي:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة شكر للشعب المصري على تحمله الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الشعب أثبت وعيه لدى القيادة السياسية على استقرار الدولة المصرية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الجمعة، أن قيمة الصفقة الاستثمارية وهي الـ35 مليار دولار والمزمع استلامهم خلال شهرين سيكونوا سببا في تجاوز الأزمة الاقتصادية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى.

كان مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.