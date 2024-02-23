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BBC

مدبولي: مساحة مشروع "رأس الحكمة" ١٧٠ مليون متر

04:12 م الجمعة 23 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إن المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة تبلغ حوالي 170.8 مليون متر مربع، 40 ألف و600 فدان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن منطقة الساحل الشمالي في مصر المنطقة الواعدة في مصر نظرا لامتداد أراضيها على السواحل، لافتا إلى أن المخطط حدد مدن العلمين رأس الحكمة بالإضافة إلى تنمية مطروح وغيرها من المدن.

وأشار إلى أن تطوير تلك المدن تسوعب ملايين من الكثافات السكنية بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل أمام الشباب، لافتا إلى أن الطرق والقطارات السريعة التي تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية الهدف منها هو تنمية تلك المناطق نحو الجمهورية الجديدة.


وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى.

كان مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي

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