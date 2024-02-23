رمضان 2024.. "البحوث الفلكية" يكشف عدد ساعات أول أيام الصيام

القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن عدد ساعات صوم شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي 1445، تصل هذا العام في أول أيام الشهر، الموافق يوم الاثنين 11 مارس المقبل، لـ 13 ساعة و18 دقيقة، وستزيد تدريجيا إلى أن تصل في آخر أيامه إلى 14 ساعة و14 دقيقة.

وأضاف القاضي، أن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر صياما، واليوم الأخير سيكون الأطول في الشهر بفارق زمني يصل إلى 56 دقيقة.

وأوضح أن شهر رمضان المبارك يشهد تفاوتا في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضا بين المحافظات وبعضها، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي، حيث أن الموقع الجغرافي يحدد طول اليوم والليل لكل موقع.

وأكد أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أثبتت أن هلال شهر رمضان سيبلغ تربيعه الأول يوم الأحد 17 مارس المقبل في الساعة السادسة و12 دقيقة صباحا، فيما يكتمل القمر بدرا يوم الاثنين 25 مارس المقبل في الساعة التاسعة ودقيقة صباح ذلك اليوم، ويصل إلى تربيعه الآخر يوم الثلاثاء 2 أبريل القادم في الساعة الخامسة و16 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.