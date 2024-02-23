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نقيب المهندسين يدعو للمشاركة في الانتخابات النقابية بجميع المحافظات

02:18 م الجمعة 23 فبراير 2024

المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسي مصر

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القاهرة - أ ش أ:

دعا المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، جموع مهندسي مصر للمشاركة في الانتخابات النقابية التي تُجرى اليوم بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال إدلاء المهندس طارق النبراوي بصوته الانتخابي، بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة باستاد القاهرة، صباح اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات نقابة المهندسين تُجرى اليوم، من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

هذا المحتوى من

Asha
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