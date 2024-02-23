انتعاشة اقتصادية وآلاف فرص العمل.. الصفقة الاستثمارية الكبرى تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة - أ ش أ

تصدرت موافقة مجلس الوزراء على "أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى"، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

أكدت صحيفة "الجمهورية"، أن الجمهورية الجديدة التي يضع أركانها الرئيس عبدالفتاح السيسى على أسس وقواعد عصرية وحديثة، تمكنها من مواجهة كل التحديات والأزمات ووضع السياسات والإجراءات الناجزة للتغلب عليها وتجاوز آثارها وتداعياتها، تحمل لنا بشارات تدعو للتفاؤل بالمستقبل الزاهر ومن بينها موافقة مجلس الوزراء أمس على أكبر صفقة استثمار مباشر مع كيانات كبرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الجمعة، تحت عنوان "بشارات.. تدعو للتفاؤل"، أن الصفقة تحقق مستهدفات الدولة في التنمية وفقاً للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، فضلا عن كونها بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حالياً المضاعفة موارد الدولة من النقد الأجنبي.. مشيرة إلى أن مثل هذه الصفقات الكبرى تعكس ثقة المستثمرين العرب والأجانب في قدرة الاقتصاد المصري وخطوة كبيرة تبعث الأمل في إنجاز خطط التنمية بالسرعة اللازمة.

وأشارت إلى أنه من شأن مثل هذه الصفقات أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل وتحقيق انتعاشة اقتصادية وطفرة في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير السيولة النقدية لتحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي على المدى الطويل.

وتحت عنوان "أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، كما وافق المجلس على وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور مدبولي قوله، إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أنها بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح أنه سيتم إعلان تفاصيل الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى التحديات..مشيرا إلى أن المشروعات التى ستنتج عن الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة.