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BBC

مواجهة ساخنة.. شريف عامر ورئيس شعبة الأدوية يختلفان حول توفر العلاج

02:23 ص الجمعة 23 فبراير 2024

شريف عامر

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه تم الإفراج عن عدد من الشحنات المحتجزة في الموانىء وساهم في عودة العمل ببعض مصانع الأدوية.

وأشار عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك مخزون استراتيجي من الدواء يكفي ما بين 3 إلى 6 أشهر، معلقا: "مش بنوصل لمرحلة صفر، ولدينا مخزون في الصيدليات".

وقال إن الأدوية متوفرة حتى التي ليس لها بدائل أو مثائل متوفرة في صيدلية الإسعاف، ليعقب الإعلامي شريف عامر: "أنا ليا تجربة شخصية واتصلت على صيدلية الإسعاف وقالولي مش متوفر الدواء".

ومن ناحيته رد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، "صيدلية الإسعاف بتتسلم الأدوية كل يوم بعد الساعة 6 مساء.. اتصل بعد الساعة السادسة هتلاقي الأدوية متوفرة لأن الصيدلية عليها ضغط شديد".

شريف عامر اتحاد الغرف التجارية يحدث في مصر توفر العلاج صيدلية الإسعاف

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