تحسن الرؤية وتخفض ضغط الدم.. فوائد تناول القراصيا في رمضان

كتب- مصراوي:

نشر معهد الدواء والصيدلة بالمركز القومي للبحوث، فوائد القراصيا، إحدى مكونات ياميش شهر رمضان المبارك، والموجودة في غالبية البيوت المصرية.

وأوضح المعهد أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والعناصر الهامة مثل الماغنسيوم والحديد، وغيرها من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب و ج التي تزيد من مناعة الجسم والحفاظ علي صحة البشرة.

وأشار إلى أنه تساعد على تأخر ظهور التجاعيد وتحسين رؤية العين وحمايتها من الجفاف.

وأضاف أنها تتميز باحتوائها على الألياف التي تساعد في على هضم الطعام وتنظيم حركة أمعاء وتخفيف الإمساك فهي توفر 3% من الألياف التي يحتاجها الجسم يوميا.

وذكر أنها غنية أيضا بعنصر البوتاسيوم الهام لحماية القلب واستجابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسم كما يساعد على خفض ضغط الدم ويقلل من خطر الدوار، والقلب، والسكتة الدماغية.