حدث ليلا| تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية.. واليوم إعلان تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قرار مهم من وزير التموين بشأن تخزين وتداول السلع الغذائية -(مستند)

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية وفترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

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الحكومة عن صفقة الاستثمار الكبرى: إعلان كافة التفاصيل بمجرد التوقيع غدًا

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء، على "أكبر صفقة استثمار مباشر" من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى"، مشيرًا إلى أن التوقيع سيكون غدًا الجمعة.

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الوزراء: الصفقة الاستثمارية الكبرى تجذب العملة الأجنبية وتوفر فرص عمل بالآلاف

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الحكومة ستعلن كل التفاصيل المتعلقة بالصفقة الاستثمارية الكبرى التي وافقت عليها خلال اجتماعها اليوم، قبل شهر رمضان المقبل.

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أجواء دافئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بالظواهر الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

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"كان مزارا لقادة العالم".. الاحتلال يدمر منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات في غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفا عنيفا على مناطق في قطاع غزة في اليوم 139 للعدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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الحوار الوطني يثُمن قرار الحكومة بالمشاركة في الجلسات وتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف سيادته جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

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مصدر ينفي إجراء مباحثات مع صندوق النقد للحصول على دعم إضافي بسبب حرب غزة

نفى مصدر مسؤول، ما تم تداوله بشأن إجراء مباحثات مصرية مع صندوق النقد؛ للحصول على دعم إضافي بسبب حرب غزة.

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موعد ومكان عزاء الدكتور هاني الناظر

أعلن الدكتور محمد الناظر موعد ومكان عزاء والده الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، الذي توفى اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

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