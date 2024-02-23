نفسي وعضوي.. أستاذ علم نفس يوضح طرق علاج المدمنين

كتب- مصراوي:

نظم اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان "إدمان المخدرات.. تدمير للنفس والجسم"، حاضر فيها الدكتور فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس بالكلية ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

استعرض الشرقاوي بالعرض التفصيلي المبسط، كيفية التعرف على الشخص المدمن من خلال العديد من الأعراض المضطربة التي تعتريه وتجعله غريبا في تعاملاته مع الأخرين، من حيث مظاهر الاعتزال البدني، وكيفية تواصله وكذلك طبيعة انفعالاته القائمة على عدم النضج وعدم تقدير طبيعة الانفعالات مع كافة المحيطين به.

كما أشار إلى موضوع شديد الأهمية وهو متى نحيل الفرد المدمن وإخضاعه للعلاج، سواء من قبل المدمن نفسه، أو القائمين على أمر رعايتة من الأهل والأسرة، موضحًا أنواع العلاجات سواء كانت عضوية، أو نفسية، مشددا على مفهوم الانتباه وكيفية الاقلال منه وأسبابه.

واختتم الشرقاوي الندوة بالاستفاضة في مؤشرات الصحة النفسية للمدمن، موضحا كيفية العلاج والوقاية لكل مؤشر منها. وفي نهاية اللقاء طرح للطلاب فرصة طرح "تساؤلاتك" والرد عليها في أجواء مفعمة التفاعل والتجاوب الطلابي الفعال.

وطالب الحضور منه بعقد دورات تدريبية عن كيفية التعرف على أنماط الشخصية المختلفة وكيفية التعامل الصحيح مع كل نمط وقد وعدهم بإقامة ذلك اللقاء قريبا.