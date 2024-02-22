وزير البترول: نستهدف 8% من حصة السوق العالمي للهيدروجين بحلول 2040

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدولة المصرية لديها خطة طموحة بالنسبة للهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن مصر تدعم وتشجع هذا الإطار من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر قامت بإنشاء مجلس أعلى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الملا، خلال حواره ببرنامج صناع القرار، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تخصيص استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر بكربون منخفض، لافتا إلى أن استراتيجية الدولة تستهدف تحقيق نسبة بين 6 إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين بحلول 2040.

كما أكد وزير البترول، أن مصر نظمت العديد من مؤتمرات الطاقة الشاملة لكافة عناصرها، موضحا أن العالم الآن يتجه إلى الهيدروجين الأخضر، كما أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في هذا الملف.