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BBC

الجامعة العربية: نتخذ خطوات في إطار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

11:19 م الخميس 22 فبراير 2024

السفير ماجد عبد الفتاح

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كتب- حسن مرسي:

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إننا نتخذ خطوات في إطار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أنه خلال جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي طُرحت على الجانب الأمريكي ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرًا إلى أننا نعمل على إجراءات لتشكيل جبهة دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الإفراج عن المحتجزين بغزة يجب أن يتم في إطار صفقة متكاملة.

السفير ماجد عبد الفتاح بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة فلسطين مجلس الأمن الدولي قطاع غزة

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