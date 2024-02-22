إعلان

BBC

مصدر ينفي إجراء مباحثات مع صندوق النقد للحصول على دعم إضافي بسبب حرب غزة

10:22 م الخميس 22 فبراير 2024

صندوق النقد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:

نفى مصدر مسؤول، ما تم تداوله بشأن إجراء مباحثات مصرية مع صندوق النقد؛ للحصول على دعم إضافي بسبب حرب غزة.

ووفقًا لما أعلنته قناة إكسترا نيوز، فإنه لا صحة لما تردد عن وجود مناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي؛ لحصول الجانب المصري على احتياطات مالية إضافية بسبب الحرب على غزة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن إجراء مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى غدا الجمعة، خلال مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه اليوم الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

صندوق النقد الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي الحرب على غزة الدكتور مصطفى مدبولي الصفقة الاستثمارية الكبرى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

صندوق النقد: الاتفاق على عناصر رئيسية لبرنامج إصلاح شامل مع مصر
أجواء دافئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بالظواهر الجوية