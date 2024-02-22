آخر لقاء تليفزيوني.. هاني الناظر يكشف عن أسباب تقديم الاستشارات الطبية مجانًا

كتب- محمد فتحي:

كشف الدكتور الراحل هاني الناظر، في أخر لقاء تلفزيوني له منذ عدة أشهر مضت، عن السبب وراء قيامه بتقديم الاستشارات الطبية للمرضى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بعتبر ده رد الجميل لبلدي عليا، وكمان الشعب المصري عليا".

وتابع "الناظر" خلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس: "طول عمري مدارسي وجامعتي في مصر، ومعايا 2 بكالوريوس، و2 ماجستير، ورسالتين دكتوراة، فأنا اتصرف عليا كتير من البلد دي، ووصلتني إني أكون رئيسا للمركز القومي للبحوث لمدة 8 سنوات، وكذلك أستاذ ورئيس قسم الجلدية بالمركز.

واستكمل الناظر خلال اللقاء: "بحاول أرد جميل الدولة والشعب، التعليم اللي أنا اتعلمته في المدارس الحكومية الناس هي اللي بتدفع فيه الضرائب، بدأت بـ10 استشارات ودلوقتى بعمل ملايين الاستشارات من مصر ودول عربية وأجنبية كثيرة".

يذكر أن الدكتور محمد الناظر، أعلن وفاة والده الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، بعد صراع مع مرض السرطان الذي أُصيب به مطلع شهر أكتوبر 2023.