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أجواء دافئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بالظواهر الجوية

09:55 م الخميس 22 فبراير 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما تتساقط الأمطار تكون خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى والوجة البحري ومدن القناة 21 درجة، والسواحل الشمالية 20 درجة وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 26 درجة وشمال الصعيد 23 درجة ووسط وجنوب الصعيد 31 درجة.

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الشبورة المائية السواحل الشمالية درجات الحرارة

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أجواء دافئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بالظواهر الجوية