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BBC

الوزراء: الصفقة الاستثمارية الكبرى تجذب العملة الأجنبية وتوفر فرص عمل بالآلاف

09:43 م الخميس 22 فبراير 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتب- حسن مرسي:

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الحكومة ستعلن كل التفاصيل المتعلقة بالصفقة الاستثمارية الكبرى التي وافقت عليها خلال اجتماعها اليوم، قبل شهر رمضان المقبل.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أن موافقة الحكومة على الصفقة إنما تأتي في إطار تحقيق مستهدفات التنمية المحددة بالمخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية.

وأضاف الحمصاني، أن إعلان التفاصيل الخاصة بالاتفاق مرتبط بتوقيع الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة ستكون بداية لسلسلة من الصفقات الاستثمارية المتوقع أن تُسهم في جذب مزيد من العملة الأجنبية، فضلًا عن مساهمتها في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين.

ولفت متحدث الوزراء إلى أن بيان الحكومة اليوم كان لإعلان موافقة مجلس الوزراء على الصفقة، وطمأنة المواطنين بشأن رؤية الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.

المتحدث باسم مجلس الوزراء الصفقة الاستثمارية الكبرى شهر رمضان فرص العمل

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