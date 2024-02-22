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BBC

اتحاد المستثمرين العرب: صادرات الدول العربية مجتمعة أقل من صادرات سنغافورة

09:32 م الخميس 22 فبراير 2024

السفير جمال بيومي

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كتب- حسن مرسي:

قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن إجمالي الناتج القومي العربي أقل من الناتج القومي لبريطانيا ومعادلا لناتج إيطاليا، معلقا: إجمالي صادرات الدول العربية أقل من صادرات سنغافورة، وهذا أمر لا يصدقه عقل أو منطق.

وأشار السفير جمال بيومي خلال حواره ببرنامج "صُناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن أوروبا تتحدث لغات عديدة عكس العرب الذين يتحدثون لغة واحدة، الأمر الذي يؤكد على أن الوطن العربي يمكن أن يكون له صدى ليصبح قوة كبرى.

وأضاف أمين عام إتحاد المستثمرين العرب: العرب يستثمرون خارج أرضهم بـ 1800 مليار دولار، وفي الداخل 60 مليار فقط، وهذا يدل على أن الاستثمار هنا قاعدته مقلوبة، وما حققته الدول العربية أقل بكثير من إمكاناتنا وطموحاتنا بكثير.

السفير جمال بيومي اتحاد المستثمرين العرب صادرات الدول العربية سنغافورة

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