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BBC

الشيخ خالد الجندي: أفكر في إدخال الفتوى الدرامية لتوعية الناس

08:51 م الخميس 22 فبراير 2024

الشيخ خالد الجندي

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كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة إعادة هيكلة الأوساط الدعوية، مؤكداً أن الدعوة تعتبر أسمى المهام التي يمكن للإنسان أن ينهض بها في حياته.

خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" الذي يُبث على قناة dmc، اليوم الخميس، نوه الجندي بأن الداعية يجب أن يكون وسط الناس، وأن يوجه دعوته في مختلف الأماكن، معربًا عن رأيه بأن الاقتراب من الناس يحمل قيمة أعظم من انتظارهم لزيارة المساجد.

وأوضح أن الدراما من أفضل الوسائل التي يمكن استخدامها في الدعوة، والله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يعرف المسلمين بنوره قال في كتابه: "مثل نوره كمشكاة فيها مصباح"، مضيفا: "أفكر في تقديم الفتوى الدرامية لتوعية الناس".

وأضاف أن مصطلح التمثيل يستند إلى كلمة "مثل"، وأشار إلى أنه بالرغم من وجود ممثلين يقومون بأعمال مرفوضة، فإن هناك أيضًا شيوخًا يقعون في ذات الخطأ، وتطرق إلى أن بعض الأفكار الدينية المنحرفة قد أسهمت في ظهور الإرهاب والإلحاد.

الشيخ خالد الجندي الفتوى الدرامية لتوعية الناس إعادة هيكلة الأوساط الدعوي الدعوة تعتبر أسمى المهام

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