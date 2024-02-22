لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية لصفقات استثمارية أخرى

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والمنطقة، واقتصادها قوي ومتنوع رغم الأزمات الاقتصادية التي تحدث بسبب أزمات عالمية، ولكن بإعلان رئيس الوزراء اليوم أكبر صفقة استثمار مع كيانات كبرى هي بداية لصفقات استثمارية أخرى، وسيعلن عن تفاصيلها الفترة القادمة.

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة "dmc"، أنه تم توقيع أكثر من فرصة استثمارية وأكثر من صفقة وستقوم الحكومة تباعا بتوقيع العقود وهذه الصفقات ستفتح فرص عمل ومصانع،

تابع مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: "على الأقل في أكثر من 3 مشروعات ضخمة في قطاع السياحة والبحر الأحمر ومشروعات تكاملية تخدم على إنشاء هذه المدن الضخمة التي ستكون في القريب العاجل على أرض الواقع".

وأوضح سمير صبري، أن "من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يحدث الآن أي ضخ أموال جديدة تدخل الاقتصاد لإنشاء مشروع جديد وليس شراء مشروع قائم".

واخنتتم مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: "الأموال تدخل لإنشاء مشروع وبالطبع من أهم النتائج المباشرة لمثل هذه الصفقات أن يكون في مصدر للعملة الأجنبية يتوفر لدى البنك المركزي وهيبقى في وفرة في العملة وتكون خطوة كبيرة للقضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف".