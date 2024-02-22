شخصيات عامة وسياسية تنعي وفاة الدكتور هاني الناظر: كان شريكًا للعديد من المبادرات الطبية المجانية

كتب- محمد فتحي:

نعى العديد من الشخصيات العامة والسياسية، والهيئات الحكومية المختلفة، وفاة الدكتور هاني الناظر بعد أن تم الإعلان رسميًا عن وفاته صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية أبرز الشخصيات العامة التي نعت الدكتور الراحل هاني الناظر، وهي كالأتي:

صناع الخير:

نعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء المجلس الاستشاري ورؤساء الإدارات وجميع العاملين والمتطوعين بالمؤسسة وفاة الدكتور هاني الناظر، مؤكدين أن الراحل من موقعه كعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة صناع الخير كان داعم لمسيرة صناع الخير منذ انطلاقها قبل سنوات من الآن.

كما كان محفزا على التركيز على القطاع الطبي وتقديم نموذج للخدمات الطبية ذات الجودة التي تقدم للمواطن البسيط بالمجان تماما في المجالات الأكثر تاثيرًا على حياته.

وتابعت: أن الراحل كان شريكًا ومتابعًا لإطلاق وتنفيذ صناع الخير لعدد من المبادرات منها مبادرة لمسة خير لعلاج مرضى الأمراض الجلدية المزمنة مثل قشر السمكة والتهاب الجلد الفقاعي.

مفتي الجمهورية:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتور هاني الناظر، الذى وافته المنية اليوم الخميس.

وقال المفتي: "فقدنا قيمة علمية كبيرة ساهم بأبحاثه العلمية فى خدمة العلم والأمراض الجلدية والتخفيف من معاناة المرضى".

وزير الصحة:

ونعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفاة الدكتور هاني الناظر، أحد رواد علاج الأمراض الجلدية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

أحمد موسى:

نعى الإعلامي أحمد موسى، الدكتور الراحل هاني الناظر، قائلا: "البقاء لله في وفاة الدكتور والعالم الكبير هاني الناظر، فقدنا رمزا وطنيا وعالما جليلا، جمعتني بالراحل لقاءات علي الهواء ومداخلات تليفونية عديدة طوال السنوات الماضية وكان أكثرها خلال فترة كورونا".

وتابع موسى: "كان حريصا على التوعية والتحذير لكل الناس ويشرح ويرد على الأسئلة، لم يتاخر أبدا في علاج الحالات الانسانية الذين كنت أحدثه عنهم وكان يستقبلهم في عيادته وبقدم لهم الرعاية الكاملة".

وزير الرياضة:

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، الدكتور هاني الناظر، قائلا: "إن الراحل كان مثالاً وطنيًا يحتذى.. يخدم الكل بكل محبة وتواضع، وقدم العديد من الخدمات الجليلة لشباب ونشء مصر".

الدكتور جمال شعبان:

نعى الدكتور جمال شعبان، الدكتور هاني الناظر، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإنسانية وفقدت مصر إنسانًا رحيمًا وقلبًا رقيقًا وعالمًا كبيرًا جبر بخاطر الناس كثيرًا، دكتور هاني الناظر في ذمة الله، يا رب تقبله شهيدًا، من فضلكم ادعوا له بالرحمات".

خالد الجندي وعلماء مجلس الفقه

كما نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور هاني الناظر.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"،: "ينتابني حزن وثقة، الحزن على فقد عالم جليل وهرم من أهرامات الطب في مصر، فكان أستاذ أمراض جلدية ولم يغلق عيادته أمام المحتاجين، ولم يتأخر يومًا عند طلب علاجه لإحدى الحالات غير المقتدرة ماديًا".

وتابع: "لم ينم إطلاقًا عن مساعدة من يحتاجه بالمشورة والعلاج، وكلي ثقة في فضل الله عليه، لما قدمه للناس وعمله الصالح ودعاء الناس له".

ومن جانبه؛ أضاف الشيخ رمضان عبدالمعز: "هنيئًا للدكتور هاني الناظر فوفاته جاءت في شهر عظيم وليال مباركات، مستشهدًا بحديث رسول الله قائلًا: "إذا أراد اللهُ عزَّ وجلَّ بعبدٍ خيرًا عسَّلهُ، وهل تَدْرونَ ما عسَّلهُ؟ قالوا: اللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُهُ أعلمُ، قال: يفتَحُ اللهُ عزَّ وجلَّ له عملًا صالحًا بيْنَ يَدَيْ موْتِهِ حتَّى يَرضى عنه جيرانُهُ، أو مَن حوْلَه".

كان الدكتور محمد الناظر، أعلن وفاة والده الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان الذي أُصيب به مطلع شهر أكتوبر 2023.