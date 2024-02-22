بروتوكول تعاون بين "أبو هشيمة الخير" و"الأورمان" لتوزيع 100 ألف كرتونة في رمضان

كتب- عمرو صالح:

وقعت مؤسسة أبو هشيمة الخير وجمعية الأورمان ظهر اليوم الخميس، بروتوكول تعاون لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بتكلفة 50 مليون جنيه، تحت رعاية ومظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقدم النائب أحمد أبو هشيمة، تهانيه للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى سعادته بالتعاون المثمر مع جمعية الأورمان، في بروتوكول تعاون يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الأيام المباركة.

ووجه "أبو هشيمة" الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم كبرى المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي والخيري، على توحيد قواعد البيانات بما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها.

حضر مراسم التوقيع كل من النائب أحمد أبو هشيمة مؤسس أبو هشيمة الخير ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، و رانيا نصر القائم بأعمال أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، ومصطفى الجمل المستشار الإعلامي لمؤسسة أبو هشيمة الخير