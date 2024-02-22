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أمطار وتحذير من ظاهرة صباحية.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء المقبل

05:09 م الخميس 22 فبراير 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة على مختلف المناطق خلال الفترة من الجمعة 23 فبراير حتى الأربعاء 28 فبراير 2024.

طقس الجمعة 23 فبراير

قالت الأرصاد، إن من المتوقع أن يسود غدا الجمعة، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توجد شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس السبت 24 فبراير

أوضحت هيئة الأرصاد، وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

طقس الأحد 25 فبراير

كشفت الهيئة، حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد 25 فبراير، حيث من المتوقع تكون شبورة مائية من من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الاثنين والثلاثاء

من المتوقع، بحسب هيئة الأرصاد، انتشار الشبورة المائية من الساعة 4 حتى الساعة 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس الأربعاء 28 فبراير

بحسب البيان، من المتوقع وجود شبورة مائية من 4 لـ 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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أمطار الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

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