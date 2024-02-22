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BBC

الحكومة توافق على وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان

05:03 م الخميس 22 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزارء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على وقف العمل بقرار تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك.

كما وافق مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

أوضح المجلس أن الصفقة تتم بشراكة مع كيانات كبرى لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية.

وأشار إلى أنها بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة مواردها من العملة الصعبة.

وتابع: إعلان تفاصيل الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، والمشروعات المتوقعة من الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل.

مصطفي مدبولي شهر رمضان الكهرباء شراكة استثمارية

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